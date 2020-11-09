Тихановская назвала позицию по Крыму [ Редактировать ]
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская определилась с позицией по Крыму. По ее мнению, оккупированный Россией полуостров принадлежит Украине. Об этом сообщает "Укринформ".
Она подчеркнула, что склоняется к принадлежности Крыма с точки зрения международного права.
Моя личная точка зрения - есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине.
Что касается вооруженной агрессии России на Донбассе, то она выступает против любого проявления агрессии. В то же время она подчеркнула, что не имеет права говорить от имени белорусского народа.
Напомним, ранее лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская планирует приехать в Украину. Этот визит может состояться после местных выборов.
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