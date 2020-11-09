Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская определилась с позицией по Крыму. По ее мнению, оккупированный Россией полуостров принадлежит Украине. Об этом сообщает "Укринформ".

Она подчеркнула, что склоняется к принадлежности Крыма с точки зрения международного права.

Моя личная точка зрения - есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине.

Что касается вооруженной агрессии России на Донбассе, то она выступает против любого проявления агрессии. В то же время она подчеркнула, что не имеет права говорить от имени белорусского народа.

Напомним, ранее лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская планирует приехать в Украину. Этот визит может состояться после местных выборов.

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