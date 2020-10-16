Тихановская планирует визит в Украину [ Редактировать ]
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская планирует приехать в Украину. Этот визит может состояться после местных выборов.
Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".
Тихановская приветствует позицию главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности поддержать санкции.
"Возможно, это будет ваш список, возможно, подкрепленный введенными санкциями ЕС. Это явный знак поддержки белорусского народа в борьбе", - сказала она.
Кроме того, оппозиционерка выступает за взаимовыгодные отношения с Украиной.
"На Западе меня часто спрашивают, понимают ли россияне белорусский язык, когда ты начинаешь говорить. Я отвечаю: "Нет, они не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас. Наши языки немного ближе". В ближайшее время мы планируем поездку в Киев. После местных выборов уже", - отметила Тихановская.
Ранее сообщалось, что Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск.
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