Тихановская заявила об общенациональной забастовке 26 октября [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила, что 26 октября в стране пройдет общенациональная забастовка. По ее словам, власти не стали выполнять требования людей в "День народного ультиматума", говорится в заявлении Тихановской в Telegram-канале "Страна для жизни".
26 октября начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово - закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие - солидарность.
Она напомнила, что на акциях протеста в Белоруссии применяли светошумовые гранаты. По ее мнению, это говорит о том, что "режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей".
Значит, этот режим недостоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть.
Напомним, ранее лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская планирует приехать в Украину. Этот визит может состояться после местных выборов.
Читайте также, на протестах в Минске силовики применили против людей водометы и свето-шумовые гранаты.
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