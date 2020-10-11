"Избивают дубинками и ногами": в Минске начались жесткие задержания (фото, видео) [ Редактировать ]
В Минске, 11 октября, на акциях протеста силовики начали жестко разгонять людей. Силовики применяют светошумовые гранаты, водометы и грубую силу -избивают дубинками. Об этом сообщает TUT.by.
Минск. Жесткие задержания на улице Романовская Слобода. Мужчину, лежащего на земле, держали трое неизвестных в балаклавах. В этот момент четвертый неизвестный в балаклаве с разгона ударил лежащего на земле человека ногой по голове. pic.twitter.com/yhpDQZlh1u— TUT.BY (@tutby) October 11, 2020
Стоит отметить, что в силовых органах уже поддтвердили использование силовиками светошумовых гранат и водометов.
Минск. На пересечении Победителей и Немиги работает водомет. pic.twitter.com/5OMLB82oJO— TUT.BY (@tutby) October 11, 2020
Как заявили белоруские журналисты, таких жестких задержаний, как 11 октября уже давно не было.
Также, по данным СМИ, у стелы был слышен сильный взрыв.
Минск. Примерно в 16:25 у стелы наши читатели слышали сильный взрыв и начали присылать видео с облаком дыма.— TUT.BY (@tutby) October 11, 2020
Как сообщают наши коллеги, на Победителей остался, предположительно, неразорвавшийся снаряд. К нему приехали люди в саперной машине и контролируемо детонировали его. pic.twitter.com/SKGBgU4hS5
Как сообщалось ранее, в Минске перед началом очередной акции протеста правоохранители начали задерживать участников.
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