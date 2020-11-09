На фронті минулої доби зафіксовано один ворожий обстріл. Російські найманці з гранатометів та стрілецької зброї атакували в районі Водяного на півдні Донеччини. Втрат серед армійців немає, запевнили у штабі. Вогню у відповідь українські оборонці не відкривали.

Війна державних символів на передовій в умовах премир'я. Під Горлівкою у Донецькій області противник підняв два прапори - країни-окупанта та неіснуючої держави.

"Хотабич", військовослужбовець Збройних сил України:

У них же висело два флага: Российской Федерации и Советского Союза.

Наші у відповідь підняли знамено України. Погодні умови зробили свою справу із прапорами найманців.

"Хотабич", військовослужбовець Збройних сил України:

Флаг РФ ветром порвало и Советского Союза тоже. Тут был серьезный ураган и тоже развернуло и порвало. Ну а наш пережил. Потому что наш.

В Луганській області ворог таким же чином провокує - підняв стяг із двоголовим орлом одного із підрозділів місцевих бандформувань. Отримав українські прапори у відповідь.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми в ответку свої поцепили. Утром прийшли подивилися начало розвидняться роздивилися їх прапор і в отвєтку свій поципили.

Пословица русского народа, Владимир Иванович... "Свой дом не чужой из него не уйдешь. Чужого не бери, своего не давай.

Це теж своєрідний ідеологічний тиск. Наші бійці скаржаться: українські радіохвилі тут, на пагорбах під Первомайськом, - неможливо зловити. Та Сергій із Харкова кепкує із цієї пропаганди.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Там, адже як радіо ловиш як в годах сімдесятих, як до баби відправляєшся на літо. Якщо людині казать, що вона дурак, то вона повірить, що вона дурак. Там іде зомбування та й все.

Наразі ж,- під час затишшя, що триває упродовж доби, - українські воїни поглиблюють окопи.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ: