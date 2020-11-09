Азербайджан заявил, что случайно сбил российский вертолет [ Редактировать ]
Азербайджан заявил, что случайно сбил российский военный вертолет Ми-24 неподалеку от границы с Арменией. Баку готов выплатить компенсации за инцидент.
Об этом сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.
В ведомстве отметили, что команда стрелять на поражение была дана ошибочно по ряду факторов - вертолет пролетал неподалеку от границы Армении и Азербайджана в период активных боев в Нагорном Карабахе, в темное время суток и на малой высоте, вне радаров ПВО.
Кроме этого, российские военные самолеты ранее не летали в том районе.
Ранее мы сообщали, что в Армении сбили российский вертолет.
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