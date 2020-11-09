В Армении сбили российский вертолет (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 9 ноября, в Армении, неподалеку от границы с Азербайджаном, упал российский военный вертолет Ми-24. Об этом сообщает news.am.
В министерстве обороны России заявляют, что вертолет был сбит с земли выстрелом из ПЗРК. В результате погибли двое летчиков, еще один получил ранения - его в состоянии средней тяжести эвакуировали с места аварии.
Эту информацию подтвердили в Минобороны России. По сообщению ведомства, сбитый вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной в армянском городе Гюмри.
"Командованием 102-й военной базы России ведется разбирательство по установлению принадлежности тех, кто стрелял по российскому вертолету, который упал в Армении", - указывается в официальном сообщении ведомства.
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