В понедельник, 9 ноября, в Армении, неподалеку от границы с Азербайджаном, упал российский военный вертолет Ми-24. Об этом сообщает news.am.

В министерстве обороны России заявляют, что вертолет был сбит с земли выстрелом из ПЗРК. В результате погибли двое летчиков, еще один получил ранения - его в состоянии средней тяжести эвакуировали с места аварии.



Эту информацию подтвердили в Минобороны России. По сообщению ведомства, сбитый вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной в армянском городе Гюмри.



"Командованием 102-й военной базы России ведется разбирательство по установлению принадлежности тех, кто стрелял по российскому вертолету, который упал в Армении", - указывается в официальном сообщении ведомства.

Ранее во Франции упали два самолета.