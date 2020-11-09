Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Про це він сам повідомив у Фейсбуці. А ще написав, що загалом почувається добре, хоча в нього незначне підвищення температури. Тож президент пообіцяв вирішувати державні питання дистанційно - у себе вдома. А до того, як отримати результати тесту, Зеленський провів селекторну нараду. Тож зараз усі, хто був поруч потрапили в контактне коло, і теж ідуть на самоізоляцію та здаватимуть ПЛР-тести.

І вже відомо, що крім Володимира Зеленського, захворів ще й голова Офісу президента - Андрій Єрмак. Про це він теж написав у соцмережах. А ще COVID-19 діагностували в міністра фінансів Сергій Марченка.

Нагадаю, дружина президента - Олена Зеленська та його син перехворіли на коронавірус ще раніше - влітку.