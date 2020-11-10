Елена Зеленская рассказала о состоянии президента [ Редактировать ]
Во вторник, 10 ноября, первая леди Елена Зеленская рассказала о состоянии здоровья президента Украины Владимира Зеленского, у которого ранее диагностировали коронавирус. Об этом пишет Telegram-канал "Новина".
Она отметила, что глава государства чувствует себя хорошо и продолжает работать.
Кроме того, Зеленская отметила, что из-за болезни мужа вынуждена также быть на самоизоляции.
Ранее мы писали, что президент Украины заразился коронавирусом. Позже он прокомментировал реакцию оппонентов на его болезнь.
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