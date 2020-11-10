В Харькове полицейские задержали гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба областной полиции.

30-летний мужчина находился в международном розыске по запросу грузинских властей по подозрению в покушении на убийство двух человек.

2 июля 2012 года мужчина ударил ножом свою родную бабушку, после чего выбросил с балкона другого мужчину. Оба пострадавшие остались живы. Злоумышленник ударился в бега, о мотивах его животного поступка не сообщается.

В декабре 2014 года суд города Кутаиси заочно приговорил его к 17 годам лишения свободы.

Во время и после задержания иностранец утверждал, что оперативники ошиблись и схватили не того человека. Его доставили в Московский ОП ГУНП в Харьковской области для проведения экстрадиционной проверки.

Ранее сообщалось, что под Киевом задержали "вора в законе" из Грузии.