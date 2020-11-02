Под Киевом задержали "вора в законе" (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В субботу, 31 октября, оперативники задержали в Киевской области "вора в законе" по кличке "Магало". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Под прозвищем "Магало" среди криминалитета и правоохранителей известен 46-летний уроженец Грузии Катамадзе Реваз Джондоевич.
В феврале 2006 году он был задержан в Киеве за разбой (ст. 187 ч.4 КК Украины). Следователи выяснили, что с подельниками он совершил вооруженное нападение на семью бизнесмена в Киевской области, завладев $150 тыс.
Несмотря на "тяжелую" статью, "Магало" был отпущен под подписку о невыезде. Он не стал дожидаться суда и сбежал в Россию.
В апреле 2008 года он был задержан в Краснодарском крае и экстрадирован в Украину.
Из мест лишения свободы он освободился в сентябре 2012 года. Чем "авторитет" занимался дальше не известно, но в июле этого года суд отказал ему в получении гражданства Украины.
Поскольку законных оснований находиться на территории страны у него нет, правоохранители выследили "Магало" и задержали.
Он помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Решается вопрос о его депортации из Украины.
Напомним, что 4 июня Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе".
Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".
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