Драка бомжей на Троещине в Киеве закончилось убийством (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
На Троещине в Деснянском районе Киева произошло убийство. Об этом сообщает в Telegram-канале "Киев оперативный".
На конечной остановке трамвая, на перекрестке Сабурова и Закревского, было найдено тело мужчины с ножевым ранением в живот.
Полицейские, прибывшие на вызов, по горячим следам задержали мужчину без определенного места жительства, который расправился со своим приятелем.
Ранее сообщалось, что в Харькове задержали грузина-убийцу, которого 8 лет разыскивал Интерпол.
по теме
40-летнего гражданина Казахстана задержали на трассе под Киевом
Женщину избили палкой, изнасиловали, задушили и срезали волосы
Мужчина приговорен на родине к 17 годам тюрьмы
Фото денег, которые парень украл у "нищенки", вызвали настоящий фурор в соцсети
Мать- одиночка утверждает, что ребенок упал с двухъярусной кровати