Задержали мужчину, который расправился с товарищем Источник: Национальная полиция Украины

На Троещине в Деснянском районе Киева произошло убийство. Об этом сообщает в Telegram-канале "Киев оперативный".

На конечной остановке трамвая, на перекрестке Сабурова и Закревского, было найдено тело мужчины с ножевым ранением в живот.

Полицейские, прибывшие на вызов, по горячим следам задержали мужчину без определенного места жительства, который расправился со своим приятелем.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали грузина-убийцу, которого 8 лет разыскивал Интерпол.