В связи с перегруженностью больниц пациентами с коронавирусом, врачи не успевают оказывать им помощь. Об этом заявил директор Киевской городской клинической больницы № 1 Александр Иванько в эфире телеканала "112 Украина".

"Наши прогнозы, к сожалению, мы не успеваем за ростом количества пациентов, которые попадают в больницу. Планируем увеличить на 10 - их увеличивается на 20, планируем на 30 - их увеличивается на 40. Мы сейчас эту ситуацию контролируем, как бы ни было сложно. Мы не безграничны, это понятно", - сказал Иванько.

Главврач больницы отметил, что здесь предусмотрено 100 мест для пациентов с Covid-19, они все заполнены. Сейчас планируют увеличить количество койко-мест до 200. Иванько также добавил, что больница обеспечена аппаратами ИВЛ, лекарствами.

А самой большой проблемой здесь назвали нехватку кадров, поэтому врачей из других отделений переправляют к пациентам с коронавирусом. Из-за этого возникают большие нагрузки на врачей.

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