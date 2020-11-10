Холодні батареї та аварії. В Україні близько 20 тисяч газорозподільних пунктів потребують термінової модернізації. Через їхню зношеність без газу можуть залишитися десятки, а то й сотні тисяч родин.

Рятувати ситуацію взялися вітчизняні проектувальники. Нове і сучасне обладнання, яке замінить старі газорозподільні пункти вже рік, як почали виготовляти у Львові.

100 мільйонів гривень інвестицій, понад півтисячі робочих місць - це проект RGC Production, який розпочався півтора роки тому з будівництва заводу у Львові. Основна продукція компанії - шафові газорозподільні пункти, виготовлені за європейськими стандартами. Фахівці запевняють: їх встановлення на газогонах гарантуватиме мільйонам споживачів газу безпечність та безперебійність газопостачання.

Олександр Волович, керівник проєкту RGC Production:

Якість нашої продукції визнали вже майже на всій території України. І пройшло часу не більше року, і ми виготовили тисячну одиницю - вузол обліку газу, який ми встановили на усім нам відомому заводі мінеральних вод у місті Моршин.

Аби покращити безпечність та надійність газопостачання, в Україні потрібно замінити близько 20 тисяч таких газорозподільних пунктів. Адже їх зношеність загрожує холодними батареями, або навіть аваріями. Зараз пункти поступово замінюють у 16 областях.

Олексій Тютюнник, операційний директор Регіональної газової компанії:

Інновації - це шлях у майбутнє для Регіональної газової компанії. Завдяки своїй інноваційності наша компанія створює підприємства, які не мають аналогів на території України. Ми створюємо сотні робочих місць для висококваліфікованих спеціалістів в нашій країні.

Зараз РГК реалізує два високотехнологічні проєкти: роботизований завод та Меторологічний центр. Газовики кажуть, що аналогів цих проєктів немає не лише в Україні, а й Східній Європі.

Сергій Кібітлевський, фінансовий директор ПАТ "Вінницягаз":

За минулий рік ми купили близько 300 одиниць газорегулюючої, газовимірювального обладнання. З них - 100 великих, шафових, газорегуляторних пунктів, які встановлювалися в рамках інвестпрограми на території Вінницької області. Це якість зварних швів, які досягаються за допомогою робатизованої техніки, це якість фарбування, яка досягається новітніми технологіями.

Незважаючи на пандемію та пов'язану з нею кризою, виробництву вдалося збільшити інвестиції та розширити лінійку своєї продукції. На заводі виготовляють вузли обліку газу, фільтри і навіть пристрої для дистанційної передачі даних 104 smart, з допомогою яких споживачі зможуть контролювати споживання газу і не турбуватися про вчасну передачу інформації до газової компанії.

Ігор Височанський, технічний директор ПАТ "Івано-Франківськгаз":

Виключаючи повністю при цьому людський фактор. Тобто, людський ресурс зводиться до мінімуму. А точність знятих показників переданих і як наслідок - формування щомісячного балансу є максимально точним.

У цьому році РГК розпочала будівництво ще двох заводів у Дніпрі та Вінниці. Загалом, у найближчі 3 роки буде побудовано 5 підприємств з виробництва продукції для газорозподільних мереж.