Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что вскоре произойдет плавная передачи власти второй администрации Дональда Трампа. В то же время он отметил, что голоса еще считают.

Об этом сообщает Bloomberg.

Помпео заявил, что администрация готова к передаче власти.



"Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса", - сказал он.



При этом Помпео добавил, что они будут подсчитывать голоса, чтобы "убедиться, что любой незаконный голос не был учтен".

Ранее сообщалось, что у Байдена создали спецкомиссию по борьбе с пандемией.