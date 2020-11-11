Помпео заявил о плавной передаче власти [ Редактировать ]
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что вскоре произойдет плавная передачи власти второй администрации Дональда Трампа. В то же время он отметил, что голоса еще считают.
Об этом сообщает Bloomberg.
Помпео заявил, что администрация готова к передаче власти.
"Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса", - сказал он.
При этом Помпео добавил, что они будут подсчитывать голоса, чтобы "убедиться, что любой незаконный голос не был учтен".
Ранее сообщалось, что у Байдена создали спецкомиссию по борьбе с пандемией.
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