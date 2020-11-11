Министр здравоохранения Максим Степанов просит правительство сократить расходы на ремонт дорог государственного значения на 895 миллионов 578 тысяч гривен и передать эти средства в регионы на оборудование коек кислородом. Об этом говорится в проекте постановления.

Кроме того, он просит увеличить зарплаты чиновникам Минздрава, ведь в 2020 году их ежемесячный доход уменьшился на 3,5 тыс. грн. и составляет 17,5 тыс. грн.

Степанов отметил, что работники аппарата Минздрава не могут работать дистанционно, как работники других министерств, а также они разработали ряд актов и приказов, поэтому он просит 3 млн 106 тыс. грн, которые не использовала Национальная служба здоровья, передать на зарплаты госслужащих в Минздраве.

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