В среду, 11 ноября, появилась информация о том, что карантин в Украине продлится до апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Такой прогноз он дал в эфире одного из телеканалов.

Ранее сообщалось, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19.