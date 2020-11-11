Карантин продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление [ Редактировать ]
В среду, 11 ноября, появилась информация о том, что карантин в Украине продлится до апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Такой прогноз он дал в эфире одного из телеканалов.
Ранее сообщалось, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19.
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