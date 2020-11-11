Когда в мире появится эффективная вакцина от COVID-19, первыми в Украине ее получат медики, силовики и учителя. Затем начнут прививать пожилых украинцев.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Громадському радіо".

По его словам, в первую очередь вакцину получат люди из профессиональных групп риска.

"… мы говорим о врачах, силовых структурах, учителях. В дальнейшем это люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования коронавирусной болезнью - это люди старшего, преклонного возраста, а в этой группе - люди с сопутствующими хроническими патологиями", - отметил Ляшко.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ "нашли" многообещающую вакцину от коронавируса.

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