Ляшко рассказал, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19 [ Редактировать ]
Когда в мире появится эффективная вакцина от COVID-19, первыми в Украине ее получат медики, силовики и учителя. Затем начнут прививать пожилых украинцев.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Громадському радіо".
По его словам, в первую очередь вакцину получат люди из профессиональных групп риска.
"… мы говорим о врачах, силовых структурах, учителях. В дальнейшем это люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования коронавирусной болезнью - это люди старшего, преклонного возраста, а в этой группе - люди с сопутствующими хроническими патологиями", - отметил Ляшко.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ "нашли" многообещающую вакцину от коронавируса.
Также мы писали о том, когда ждать в продаже вакцину Pfizer.
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