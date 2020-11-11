Парламент Армении не смог проголосовать вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна, поскольку не было кворума для проведения заседания.

Об этом сообщает Newsarmenia.am.

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На заседание, запланированное на 20:00 по местному времени, собрались только депутаты партии "Процветающая Армения", хотя было собрано 37 подписей, необходимых для проведения заседания.

Оппозиционная партия ожидает появления депутатов других политических сил.

До этого из-за отсутствия кворума также не состоялось заседание, на котором должны были утвердить повестку дня.

Ранее сообщалось, что оппозиция Армении требует импичмент Пашиняна.

Также мы писали о том, что Пашинян взял ответственность за "сдачу Карабаха".