Отставка Пашиняна: парламент Армении собрался на внеочередное заседание [ Редактировать ]
Национальное собрание (парламент) Армении в среду, 11 ноября, проводит внеочередное заседание, посвященное отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Заседание началось в 18:00 по киевскому времени.
Об этом заявил представитель партии "Армянская революционная федерация" (Дашнакцутюн) Ишхан Сагателян, передают "Новости Армении".
По его словам, внеочередное заседание созвано по требованию фракций "Процветающая Армения" и "Светлая Армения". Он также призвал протестующих в Ереване потребовать от депутатов правящего блока принять участие в этом заседании.
"Если хотя бы половина из 88 депутатов "Моего шага" примет участие в заседании, оно будет полномочным", - заявил Сагателян.
Ранее сообщалось, что оппозиция Армении требует импичмент Пашиняна. Она дала ему время до полуночи, чтобы он ушел в отставку добровольно.
Также мы писали о том, что Пашинян взял ответственность за "сдачу Карабаха".
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