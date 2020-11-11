Национальное собрание (парламент) Армении в среду, 11 ноября, проводит внеочередное заседание, посвященное отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Заседание началось в 18:00 по киевскому времени.

Об этом заявил представитель партии "Армянская революционная федерация" (Дашнакцутюн) Ишхан Сагателян, передают "Новости Армении".

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По его словам, внеочередное заседание созвано по требованию фракций "Процветающая Армения" и "Светлая Армения". Он также призвал протестующих в Ереване потребовать от депутатов правящего блока принять участие в этом заседании.

"Если хотя бы половина из 88 депутатов "Моего шага" примет участие в заседании, оно будет полномочным", - заявил Сагателян.

Ранее сообщалось, что оппозиция Армении требует импичмент Пашиняна. Она дала ему время до полуночи, чтобы он ушел в отставку добровольно.

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