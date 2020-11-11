В среду, 11 ноября, мэр Львова Андрей Садовой во время митинга предпринимателей у здания Львовской ОГА пообещал не вводить в городе карантин выходного дня. Об этом он заявил во время митинга в городе против усиления карантина.

По его словам, такое решение "похоронит" малый и средний бизнес. Садовой уверен, что для введения таких ограничений нужно сначала построить систему компенсаций предпринимателям и бизнесменам.

Мы еще не видели итогового решения правительства, но пока информация указывает на отсутствие здравого смысла. Например, кафе получают за субботу и воскресенье 40-50% недельной выручки. Какая для них компенсация? А тысячам людей куда пойти? Если мы хотим быть ответственными, то давайте делать как в Германии, Франции, Италии и Польше. Дадим сначала деньги, компенсируем людям потери, а потом будем говорить о каких-то ограничениях.

Сегодня днем он пообещал предпринимателям, что "ни одного неразумного решения город принимать не будет".

Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить.

Его коллега - мэр Николаева Александр Сенкевич, который сейчас болеет коронавирусом, также высказался против карантина выходного дня. Об этом он написал на странице в Facebook.

Я против карантина выходного дня. Коронавирус распространяется независимо от времени и места. А такие жесткие меры безопасности значительно "ударят" по бюджету нашего города. Напомню, что за время жесткого карантина Николаев потерял 100 миллионов гривен. Но если бюджет города можно урегулировать, то бизнес просто не выдержит такого напряжения.

По его словам, представители гостинично-ресторанного бизнеса утверждают, что если их заведения будут закрыты на карантин выходного дня, то и смысла работать вообще нет.

Мое предложение - избегать шумных вечеринок и больших праздников в учреждениях питания, сократить количество мест за столом, работать до 22:00. Отдельно хочу подчеркнуть, что общение с персоналом должно проходить в масках. Бесконтактное меню.

Именно такое обращение местные власти направит на рассмотрение в областной и государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Он также выразил обеспокоенность тем, что государство не предусмотрело никакого механизма компенсации для тех, кто вынужден свернуть свой бизнес.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлится до апреля.