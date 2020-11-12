Люди стали менее ответственно относиться к масочному режиму, и не меняют маски в течение длительного времени. Врач-инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, в чем опасность превращения одноразовой маски в "многоразовую". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины "Коронавирус инфо".

Проблема не только в коронавирусе. По мнению врача, так повышается вероятность подцепить множество других инфекций, которые остаются живыми на маске в течение длительного времени.

Это наша беда: положили в карман, поносили, где-то она полежала в машине на переднем сидении, вышли - опять ее надели. Маска - это не только защита именно от коронавируса, она накапливает в себя, потому что самое грязное место у человека - это рот.

Также врач отметила, что на маске может прятаться целый "букет" инфекционных возбудителей. Особенно опасно носить использованные ранее маски в период респираторных заболеваний.

Мы выдыхаем в эту маску, потом она где-то там лежит - это неправильно.

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