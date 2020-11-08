Украинцев не будут штрафовать за отсутствие масок на улицах. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, штрафы от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение любых правил карантина были несправедливыми, поскольку не все нарушители могли их оплатить.

При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будет накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте.

Отмечается, что взыскания будут варьироваться от 170 до 255 гривен, при этом от уплаты освободят несовершеннолетних граждан.

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении наказания за отказ от ношения средств защиты.