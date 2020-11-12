В Гааге бандиты изрешетили посольство Саудовской Аравии (видео) [ Редактировать ]
В голландском городе Гаага группа неизвестных злоумышленников обстреляла диппредставительство Саудовской Аравии. Об этом сообщает Omroep West.
По зданию было произведено не менее 20 выстрелов. Неизвестные стреляли по окнам и фасаду здания.
Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.
Aanslag op ambassade Saoedi-Arabië: 'Twintig kogelgaten in gebouw'— Omroep West (@omroepwest) November 12, 2020
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Ранее мы писали, что в Молдове заминировали посольство Украины. Во время проверки саперы не обнаружили взрывоопасных предметов.
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