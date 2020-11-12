В голландском городе Гаага группа неизвестных злоумышленников обстреляла диппредставительство Саудовской Аравии. Об этом сообщает Omroep West.

По зданию было произведено не менее 20 выстрелов. Неизвестные стреляли по окнам и фасаду здания.

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее мы писали, что в Молдове заминировали посольство Украины. Во время проверки саперы не обнаружили взрывоопасных предметов.