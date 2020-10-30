В полицию Кишенева поступило сообщение о минировании здания посольства Украины. Об этом сообщает Newsmaker.

Неизвестный заявил, что в здании мэрии Кишинева и Посольства Украины в Молдове заложены бомбы. Во время проверки саперы не обнаружили подозрительных объектов ни в здании мэрии, ни в посольстве.

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Личность злоумышленника устанавливается.

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