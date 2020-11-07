В Харькове обстреляли консульство Азербайджана [ Редактировать ]
В Харькове неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана. Было произведено 6 выстрелов, сообщили в пресс-службе консульства.
"Сегодня около 2 часов 30 минут ночи (с 6 на 7 ноября) было обстреляно помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики в г. Харьков по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате были пробиты окно и входная дверь. В офисе никого не было, пострадавших нет.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем.
Полиция открыла уголовное дело. Полицейские Киевского микрорайона города Харькова ведут расследование.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины.
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