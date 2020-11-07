В Харькове неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана. Было произведено 6 выстрелов, сообщили в пресс-службе консульства.

"Сегодня около 2 часов 30 минут ночи (с 6 на 7 ноября) было обстреляно помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики в г. Харьков по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате были пробиты окно и входная дверь. В офисе никого не было, пострадавших нет.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем.

Полиция открыла уголовное дело. Полицейские Киевского микрорайона города Харькова ведут расследование.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины.

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