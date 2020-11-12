Доллар растет третий день: курс валют на 13 ноября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,19 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 13 ноября установлен на таком уровне: 28,1963 гривен за 1 доллар (+0,0353 грн). При этом курс доллара на 12 ноября составляет 28,1610 гривен за 1 доллар.
Ранее мы писали, что Нацбанк увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.
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