Пленарная неделя Рады может сорваться [ Редактировать ]
Следующая пленарная неделя Верховной рады может сорваться из-за CОVID-19 у руководства парламента и ряда народных депутатов. Данный вопрос обсуждают лидеры парламентских фракций.
Об этом "РБК-Украина" рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко.
По ее словам, возможная отмена заседаний на следующей неделе связана со вспышкой COVID-19 в Раде.
"На сегодняшний день обсуждается вопрос, состоится ли пленарная неделя. Сейчас идет кулуарное обсуждение между руководителями фракций, собираться ли Раде на следующей неделе или внести изменения в календарный план работы", - отметила Янченко.
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