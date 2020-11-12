Следующая пленарная неделя Верховной рады может сорваться из-за CОVID-19 у руководства парламента и ряда народных депутатов. Данный вопрос обсуждают лидеры парламентских фракций.

Об этом "РБК-Украина" рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

По ее словам, возможная отмена заседаний на следующей неделе связана со вспышкой COVID-19 в Раде.

"На сегодняшний день обсуждается вопрос, состоится ли пленарная неделя. Сейчас идет кулуарное обсуждение между руководителями фракций, собираться ли Раде на следующей неделе или внести изменения в календарный план работы", - отметила Янченко.

Ранее у Стефанчука подтвердили COVID-19.