В Україні й досі, аби зробити безкоштовний тест на СOVID-19, потрібно чекати по кілька тижнів. За цей час люди встигають одужати. Кому це на руку, так це, без сумніву, приватним лабораторіям. Ціна за одне ПЛР-дослідження сягає кількох тисяч гривень.

Яка ж реальна собівартість тестів? І скільки українці за них переплачують? Дізнавалася Жанна Дутчак.

Восьма ранку. Біля Івано-Франківської першої міської поліклініки - десятки людей. Усі - на тестування. Ірина в черзі - ще з минулої п'ятниці. Каже, за цей час встигла одужати.

Ірина, жителька Івано-Франківська:

Температура вже не росте. Але кашель ще зберігся. - Чи не думали йти в приватну? - Ціна кусається.

В Івано-Франківському обласному лабораторному центрі розповідають: зі своєю роботою справляються. За добу опрацьовують до півтори тисячі аналізів. Утім, кажуть, можуть і більше. То звідки ж довжелезні черги?

Руслан Савчук, директор Івано-Франківського обласного лабораторного центру:

Проблема не у нас, це точно. Не забезпеченість наших поліклінік і тими тубами і тими паличками для забору матеріалу. Якщо немає тих тубів, то як вони можуть відібрати у того пацієнта, про це мають подбати ті управління чи департаменти охорони здоров'я, які є на кожній території.

Чому не подбали, ми спробували з'ясувати в керівниці міського управління охорони здоров'я.

А от приватні клініки - процвітають. За час пандемії українці зробили понад три мільйони тестів на загальну суму два з половиною мільярди гривень. Левова частка з яких - осіла саме в кишенях приватних лабораторій. Ціни там різняться як у межах одного міста, так і між регіонами.

В Івано-Франківську тест коштуватиме від семисот шістдесяти до тисячі гривень, у сусідньому Львові ціни стартують від тисячі трьохсот п'ятдесяти до двох двісті. У Дніпрі треба викласти майже дві. У Харкові - 2600. До речі, це стільки ж, як уся пенсія пані Ярослави.

Ярослава, жителька Івано-Франківська:

Ціни трохи зависокі. Треба, щоб були більш доступніші ціни. Як пенсіонер може перевіритися може та людина, що працює ще може в силі.

У пані Марії онкологія. Жінка розповідає - перший тест на коронавірус робила в поліклініці. Та чекати знову в черзі більше ніж два тижні просто не може. Тому прийшла до приватників.

Марія, жителька Івано-Франківська:

В мене просто вимушена ситуація. Я робила в поліклініці, тепер тре зробити повторно. Це дуже важка історія із цими поліклінічними.

У МОЗ підрахували собівартість одного тесту й визначили максимальну ціну - це 855 гривень. Ми зверталися до багатьох приватних клінік, та на інтерв'ю погодилась лише одна. До речі, тест у ній коштує 760 гривень.

Ольга Фіщук, власниця приватної клініки:

Розхідні матеріали дорожчають, тест-системи дорожчають. І ми напевно будемо збільшувати цю ціну. Приклад ті самі рукавиці.. рукавиці в Україні місяць тому коштували п'ять гривень, а зараз вже 10.

У лабораторіях очікують, що найближчим часом ціни на ПЛР-тести зростуть щонайменше на 20 відсотків. Утім, навіть за таких умов вони не можуть коштувати понад тисячу гривень.