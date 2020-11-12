Школы и детские садики в Украине могут работать во время карантина. Закрывать учреждения должны, если в нем более половины учеников и персонала ушли на самоизоляцию.

Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров об усилении карантина.

Учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного творческого образования запрещено посещать, если на самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом находятся более 50% добытчиков образования и персонала учреждений.

Также предусматривается запрет на посещение остальных образовательных заведений группами более чем в 20 человек.

Ранее в Украине ввели карантин "выходного дня".