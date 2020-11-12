Школы и садики на карантине: названы условия аботы [ Редактировать ]
Школы и детские садики в Украине могут работать во время карантина. Закрывать учреждения должны, если в нем более половины учеников и персонала ушли на самоизоляцию.
Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров об усилении карантина.
Учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного творческого образования запрещено посещать, если на самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом находятся более 50% добытчиков образования и персонала учреждений.
Также предусматривается запрет на посещение остальных образовательных заведений группами более чем в 20 человек.
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