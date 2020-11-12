Протесты в Беларуси: умер избитый силовиками участник [ Редактировать ]
В четверг, 12 ноября, в Минске умер участник протестов в Беларуси Роман Бондаренко, которого доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) после задержания силовиками. Ему был 31 год. Об этом сообщает tut.by.
По словам сестры Бондаренка Ольги, потерпевшего ночью доставили в реанимационное отделение.
Его оперировали несколько часов, все это время молодой человек без сознания. Роману стало хуже, поднялась температура до 40. Кто-то приехал в БСМП и изъял личные вещи брата. Говорят, так обычно делают, но кто - мы не знаем.
На "Площадь перемен" люди начали нести цветы и зажигать свечи. Там уже собрались сотни людей, чтобы почтить память погибшего участника протестов.
На смерть Бондаренко также отреагировала лидер оппозиции Светлана Тихановская.
Мы впишем имя Романа в историю новой Беларуси как имя героя. И мы продолжим нашу борьбу, чтобы виновные понесли ответственность за преступления и чтобы в нашей стране жизнь человека была священной ценностью, а не предметом садизма над всеми несогласными.
Ранее мы писали, что в Минск заехали броневики с пулеметами. Таким образом власти подготавливались к очередному маршу.
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