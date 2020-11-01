Протесты в Беларуси: в Минск заехали броневики с пулеметами (видео) [ Редактировать ]
Фото: TUT.BY
В центр беларуской столицы перед акцией протеста стягивают бронеавтомобили с пулеметами. Об этом сообщает TUT.by.
Также власти везут для разгона акций протеста водометные установки.
Отмечается, что в Минске пройдет протест под названием "Дзядзы", что переводится как "предки" и будет приурочен к Дню поминовения.
Ранее мы писали, что на протестах в Беларуси задержаны более 100 человек. Это произошло во время Партизанского марша.
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