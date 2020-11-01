В центр беларуской столицы перед акцией протеста стягивают бронеавтомобили с пулеметами. Об этом сообщает TUT.by.

Также власти везут для разгона акций протеста водометные установки.

Отмечается, что в Минске пройдет протест под названием "Дзядзы", что переводится как "предки" и будет приурочен к Дню поминовения.

Ранее мы писали, что на протестах в Беларуси задержаны более 100 человек. Это произошло во время Партизанского марша.