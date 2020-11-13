Российские миротворцы в Карабахе: власти Украины высказали сомнения [ Редактировать ]
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил, что Россия не имеет никаких оснований называть миротворцами своих военных, которые были направлены в Нагорный Карабах. Об этом сообщает "Укринформ".
Так, оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность "миротворческой" роли России в регионе Южного Кавказа.
Он отметил, что продолжается агрессия России в Украине, включая оккупацию Крыма.
Россия... не имеет ни юридических, ни моральных оснований называть свои военные подразделения, отныне дислоцированные в районе Нагорного Карабаха, миротворцами.
В то же время Цимбалюк отметил "последовательную и безусловную поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ".
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