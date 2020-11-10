Вопрос пребывания турецких миротворцев в Нагорном Карабахе ни с кем не согласовывался. В заявлении президентов России, Армении и Азербайджана об этом не говорится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Я могу это прокомментировать следующим образом: об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано.

Ранее об участии Турции в миротворческой миссии в Карабахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. МИД России его слова опроверг.

В соответствии с мирным договором в Нагорном Карабахе будут дислоцированы 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ.

Российские миротворцы будут находиться на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил. Также они станут охранять Лачинский коридор, соединяющий центр Нагорного Карабаха Степанакерт с Арменией.

В Нагорный Карабах уже вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими военными и техникой.

По условиям мирного договора, Армения должна до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы.

Как сообщали "Подробности" в Ереване ночью прошла акция протеста не согласных с "капитуляцией". Демонстранты захватили здания правительства и парламента и избили спикера парламента.