Ситуация в Карабахе: Путин подписал указ по миротворцам [ Редактировать ]
В четверг, 12 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Указ подписан на основании совместного заявления от 9 ноября Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Так, в Нагорный Карабах будет направлено воинское формирование ВС России численностью до 1 960 военнослужащих сроком на пять лет с автоматическим продлением его пребывания на последующие пятилетние периоды, в случае если за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей.
Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорнокарабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
Минобороны России должно проводить ротацию военных не реже двух раз в год.
Ранее сообщалось, что президент Азербайджан Алиев заявил о победе в Карабахе и окончании войны с Арменией.
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