За сутки в столице зафиксировали 1083 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве за весь период эпидемии лабораторно подтвердили 48 646 заболевших Covid-19. 18 333 человека выздоровели (354 - за минувшие сутки), 938 погибли (13 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

422 мужчины, возрастом от 18 до 84 лет;

66 детей - от 1 месяца до 17 лет.

Известно, что наибольшее число инфицированных находится в Соломенском районе (134 человека), Деснянском районе (127 случаев) и Шевченковском районе (126 пациентов).

Фото: КГГА

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