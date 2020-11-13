Киев поставил абсолютный антирекорд по коронавирусу [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 1083 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве за весь период эпидемии лабораторно подтвердили 48 646 заболевших Covid-19. 18 333 человека выздоровели (354 - за минувшие сутки), 938 погибли (13 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
- 422 мужчины, возрастом от 18 до 84 лет;
- 66 детей - от 1 месяца до 17 лет.
Известно, что наибольшее число инфицированных находится в Соломенском районе (134 человека), Деснянском районе (127 случаев) и Шевченковском районе (126 пациентов).
Фото: КГГА
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