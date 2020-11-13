В случае несоблюдения карантинных ограничений в Украине через месяц будет 100% заполняемость медучреждений. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, пациентов не будет куда принимать и случится коллапс.

Что будет дальше, если мы получим 100% заполненность коек? А просто в больницах не будет куда принимать больных. И в таком случае им не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, которые требуют кислород, люди, которые иногда нуждаются в аппаратах ИВЛ, люди, которые требуют высококвалифицированное оказание медицинской помощи.

Глава Минздрава добавил, что со стороны его ведомства и врачей лучшим способом предотвращения распространения коронавируса является введение локдауна, но в стране может рухнуть экономика.

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