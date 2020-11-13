COVID-19 в Украине: последняя статистика о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на утро пятницы, 13 ноября, в Украине зафиксировано 512 652 случая коронавируса. За сутки заразились 11 787 человек. Об этом говорится в статистике МОЗ.
За время пандемии от коронавируса скончались 9 317 человек (+ 172 за сутки).
В то же время выздоровели 233 849 человек (+6 155).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
Ранее мы писали, что в ВСУ резко ухудшилась ситуация с COVD-19.
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