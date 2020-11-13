Суд по MH-17: между потерпевшей и адвокатом произошла потасовка [ Редактировать ]
В пятницу, 13 ноября, в Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH-17 произошла потасовка между потерпевшей и адвокатом подозреваемого Олега Пулатова. Об этом заявил второй адвокат Будевейн ван Эйк, передает нидерландская газета Leeuwarder Courant.
Инцидент произошел в уборной.
По его словам, во время короткого перерыва между его коллегой Сабиной тен Дуссхате и родственницей одной из жертв произошла потасовка в женском туалете.
Ван Эйк утверждает, что это стало следствием якобы "излишне оскорбительных" выражений, которые допускают прокуроры.
Сообщается, что тен Дуссхате не появилась на судебном заседании после потасовки.
Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.
Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
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