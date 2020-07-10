Катастрофа MH17: в России отреагировали на решение Нидерландов об иске [ Редактировать ]
В России заявляют, что рейс МН17 был сбит в 2014 над Донбассом - территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека. Об этом говорится в комментарии Миюста России в ответ на заявление Нидерландов о подаче иска в ЕСПЧ.
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека.
Также отмечается, что в случае поступления уведомления о жалобе Россия будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.
В данный момент Россия не получала уведомлений об иске, сообщили в Минюсте России.
Перед рассмотрением жалобы по существу Европейский суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость.
Напомним, Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.
Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
Также сообщалось, что суд отклонил просьбу защиты подозреваемых о повторном запросе спутниковых данных у НАТО.
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