В России заявляют, что рейс МН17 был сбит в 2014 над Донбассом - территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека. Об этом говорится в комментарии Миюста России в ответ на заявление Нидерландов о подаче иска в ЕСПЧ.

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека.

Также отмечается, что в случае поступления уведомления о жалобе Россия будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.

В данный момент Россия не получала уведомлений об иске, сообщили в Минюсте России.

Перед рассмотрением жалобы по существу Европейский суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость.

Напомним, Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.

Также сообщалось, что суд отклонил просьбу защиты подозреваемых о повторном запросе спутниковых данных у НАТО.