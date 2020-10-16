В пятницу, 16 октября, в Министерстве иностранных дел Австралии заявили, что глубоко разочарованы решением России не участвовать в трехсторонних переговорах по делу о крушении рейса MH-17 на Донбассе. Об этом говорится в заявлении главы МИД страны Мэрис Пэйн.

Также в МИД призвали Москву немедленно вернуться к консультациям.

Правительство Австралии глубоко разочаровано решением России выйти из трехсторонних переговоров с Нидерландами относительно ее роли в крушении MH17 17 июля 2014 года.

Министр отметила, что с самого начала подход Австралии при тесном сотрудничестве с Нидерландами основывался на стремлении конструктивно участвовать в усилиях, нацеленных на достижение результата.

Она также призвала Россию немедленно вернуться к переговорам.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды