У п'ятницю, 13 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко розповіла про те, яка зараз ситуація в лікарнях у Чернівцях.

"Ситуація стабільно важкою залишається, адже зараз сезон таких застудних захворювань, і зараз високий приріст інфікованності і саме по розвитку складних випадків. Але на рахунок ліжок, я вже не раз говорю, є юридична наявність ліжок і фактична. Ліжко з матрацом у нас є. Завжди. Але це - не лікуюча річ. Наявність вільного ліжка передбачає за собою питання кисню, ліків і медичного ресурсу. З цим є проблема", - розповіла Кобевко.

Крім того, лікарка відповіла, чи є нестача медпрацівників у лікарнях.

"Поки що не звільняються. Хоча дуже багато є запрошень із закородону. Дійсно, у всіх країнах Європи дуже проблемні ситуації. І лікарі починають думати над тим, чи розглядати можливості роботи з коронавірусними пацієнтами в інших державах. На рахунок кисню - у нас залишаються проблеми. Сьогодні я після чергування здавала зранку 90 пацієнтів в одному корпусі. Один черговий лікар на 90 пацієнтів, 22 точки дотації кисню і частково медикаменти", - додала вона.

Крім того, лікарка розповіла, що думає про карантин "вихідного дня".

"Завжди буду підтримувати противоепідемічні заходи", - підкреслила вона.