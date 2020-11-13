Карантин выходного дня: бизнесу необходимо компенсировать потери [ Редактировать ]
В пятницу, 13 ноября, депутат партии "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич рассказал о том, как бездействует власть в период пандемии. Об этом он заявил во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА".
7 месяцев, которые украинцы дали власти, потеряны. Я называю это преступной бездеятельностью. Когда в июле уже весь мир был готов к волне коронавируса, а мы только сейчас начинаем думать, где брать кислород, как его проводить. И, дай Бог, чтобы лекарств хватило, чтобы лечить тех, кто сейчас в стационарах.
"Больше ничего власть не успеет. Вот этот локдаун выходного дня - это "дубль пусто". Это надо объяснить людям, что у нас не 12 тысяч больных, а 25-40 и компенсировать, как это делают в других странах, потери не работы и закрыться на месяц", - заявил он.
Также в ходе ток-шоу Шуфрич рассказал, как Труханов отдал больницу в "частные" руки и зарабатывает на одесситах.
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