Великобритания сделала смелое заявление о Евро-2020 [ Редактировать ]
Евро-2020/ фото: Профиль
Великобритания готова принять все матчи чемпионата Европы по футболу Евро-2020, который перенесен на лето 2021 года. Об этом сообщает Dail Mail.
Поединки могут провести с болельщиками, при условии разработки системы тестирования фанатов на COVID-19 до входа на стадионы.
Отмечается, что руководство английской премьер-лиги ожидает принятия решения от УЕФА в течении двух месяцев.
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