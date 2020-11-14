Великобритания готова принять все матчи чемпионата Европы по футболу Евро-2020, который перенесен на лето 2021 года. Об этом сообщает Dail Mail.

Поединки могут провести с болельщиками, при условии разработки системы тестирования фанатов на COVID-19 до входа на стадионы.

Отмечается, что руководство английской премьер-лиги ожидает принятия решения от УЕФА в течении двух месяцев.

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