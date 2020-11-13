Зеленский сменил главу СБУ в Черниговской области [ Редактировать ]
Владимир Зеленский/ Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником управления СБУ в Черниговской области.
Еще одним указом Зеленский уволил с этой должности Павла Ревунова.
Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса президента.
К слову, в ноябре 2019 года Нетужилов был назначен главой управления СБУ в Крыму.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил трех руководителей ОГА. Также мы писали о том, что Рада не смогла назначить судью КС.
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