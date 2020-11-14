В Вашингтоне, 14 ноября, тысячи американцев вышли на масштабную акцию "Марш миллионов" в поддержку Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

Американцы вышли на" Марш миллионов" в поддержку заявлений Трампа о якобы фальсификациях на выборах и за отмену победы кандидата от демократов Джо Байдена.

фото: ЕРА

Американцы вышли на так называемый Марш миллионов в Вашингтоне в поддержку заявлений Трампа о якобы фальсификациях на выборах и за отмену победы кандидата от демократов Джо Байдена.

По данным СМИ, люди прибыли в Вашингтон из разных уголков страны, чтобы "заступиться за него". так как по их мнению Трамп - был борцом за Америку.

фото: ЕРА

В руках у демонстрантов американские флаги, плакаты с именем Трампа и вице-президента Пенса и лозунгами "Еще четыре года".

Напомним, ранее Трамп высказался о будущей администрации президента.

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