Байден назначил главу аппарата Белого дома [ Редактировать ]
Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что назначает главой аппарата Белого дома Рона Клайна.
Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена.
"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента", - говорится в заявлении.
Примечательно, что Клайн был советником Байдена в период, когда тот занимал пост вице-президента в администрации бывшего американского лидера Барака Обамы, а также когда он служил сенатором.
Ранее сообщалось, что Джо Байден официально стал президентом США.
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