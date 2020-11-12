Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что назначает главой аппарата Белого дома Рона Клайна.

Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена.

Читайте также В Джорджии пересчитают все голоса: когда появятся итоги выборов в США

"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента", - говорится в заявлении.

Примечательно, что Клайн был советником Байдена в период, когда тот занимал пост вице-президента в администрации бывшего американского лидера Барака Обамы, а также когда он служил сенатором.

Ранее сообщалось, что Джо Байден официально стал президентом США.

Также мы писали о том, что Трамп требует остановки подсчета голосов.