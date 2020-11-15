Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине выявили 10 681 новых случаев коронавирусной инфекции, 95 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 15 ноября COVID-19 подтвержден у 535 857 украинцев, из них 9 603 - умерли. Выздоровели за минувшие сутки 2 633 человек, с начала эпидемии - 241 444.
Лидерами по числу новых случаев заболевания являются Киев (+921), Запорожская (+868) и Харьковская области (+713).
Ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов заболел коронавирусом.
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