За сутки в Украине зафиксировали 12 524 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 525 176. Выздоровел - 238 811 человек (4 962 - за минувшие сутки); погибли - 9 508 пациентов (191 - за минувшие сутки); проведено ПЦР-тестирований - 3 876 966 (78 179 - за минувшие сутки).

Отмечается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (1 053), Запорожской области (805), Одесской области (758), Харьковской области (749) и Киевской области (698).

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