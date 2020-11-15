Какую роль он сыграет в фантастическом боевике держат в тайне Источник: Warner Bros.

Сильвестр Сталлоне исполнит одну из ролей в новом суперзлодейском фильме "Отряд самоубийц". Об этом сообщил режиссер и сценарист Джеймс Ганн на своей странице в Instagram.

Мне всегда нравилось работать с моим другом Сильвестром Сталлоне, и наша сегодняшняя работа над "Отрядом самоубийц" не стала исключением.

Он опубликовал фото с актером.

Какая именно роль досталась Сталлоне - не уточняется. Джеймс Ганн завершил съемки "Отряда самоубийц 2" в феврале. Из этого следует, что звезда "Слай" участвует в досъемках или озвучивает одного из персонажей.

У Джеймса Ганна Сталлоне ранее снимался в сиквеле "Стражей Галактики", где сыграл Стакара Огорда, бывшего главаря "опустошителей".

Фантастический боевик "Отряд самоубийц: Миссия навылет" - это сиквел фильма 2016 года студии

Warner Bros. Pictures. В основе сюжета - приключения команды анти-супергероев из вселенной DC-Comics.

В первой части ленты нем снялись Уилл Смитт, Джаред Лето, Марго Робби, Юэль Киннаман, Кара Делевинь и другие. Во второй части появятся знакомые зрителю персонажи, а также новые, которых сыграют Натан Филлион, Идрис Эльба и Джон Сина.

Премьера второго "Отряда самоубийц 2" ожидается летом 2021 года. Подробности сюжета держатся в тайне.

Ранее сообщалось, что в семье Сильвестра Сталлоне произошла трагедия.