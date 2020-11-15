Сильвестр Сталлоне сыграет в "Отряде самоубийц" (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Warner Bros.
Сильвестр Сталлоне исполнит одну из ролей в новом суперзлодейском фильме "Отряд самоубийц". Об этом сообщил режиссер и сценарист Джеймс Ганн на своей странице в Instagram.
Мне всегда нравилось работать с моим другом Сильвестром Сталлоне, и наша сегодняшняя работа над "Отрядом самоубийц" не стала исключением.
Он опубликовал фото с актером.
Какая именно роль досталась Сталлоне - не уточняется. Джеймс Ганн завершил съемки "Отряда самоубийц 2" в феврале. Из этого следует, что звезда "Слай" участвует в досъемках или озвучивает одного из персонажей.
У Джеймса Ганна Сталлоне ранее снимался в сиквеле "Стражей Галактики", где сыграл Стакара Огорда, бывшего главаря "опустошителей".
Фантастический боевик "Отряд самоубийц: Миссия навылет" - это сиквел фильма 2016 года студии
Warner Bros. Pictures. В основе сюжета - приключения команды анти-супергероев из вселенной DC-Comics.
В первой части ленты нем снялись Уилл Смитт, Джаред Лето, Марго Робби, Юэль Киннаман, Кара Делевинь и другие. Во второй части появятся знакомые зрителю персонажи, а также новые, которых сыграют Натан Филлион, Идрис Эльба и Джон Сина.
Премьера второго "Отряда самоубийц 2" ожидается летом 2021 года. Подробности сюжета держатся в тайне.
Ранее сообщалось, что в семье Сильвестра Сталлоне произошла трагедия.
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